Первая ракетка России опустилась на три строчки в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 11-й на 14-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована 7 августа на официальном сайте организации.

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На минувшей неделе 26-летняя россиянка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, проиграв во втором круге Элине Свитолиной из Украины. Касаткина является первой ракеткой России.

В топ-5 рейтинга американка Джессика Пегула сместила с третьей позиции Елену Рыбакину из Казахстана. Звание первой ракетки мира сохраняет полька Ига Свентек.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.