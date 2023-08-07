Карацев поднялся на четыре позиции в обновленном рейтинге АТР

Россиянин Аслан Карацев поднялся на четыре позиции в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Теперь россиянин с 818 очками занимает 71 е место в рейтинге.

В топ 10 рейтинга произошло одно изменение — грек Стефанос Циципас сместил с четвертого места норвежца Каспера Рууда. Лидерство сохраняет испанец Карлос Алькарас, вторым остается серб Новак Джокович, тройку замыкает Даниил Медведев.

Андрей Рублев (7 е) и Карен Хачанов (11 е) сохранили свои позиции в рейтинге.

РЕЙТИНГ АТР

Версия от 7 августа 2023 года

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6360;

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5090;

5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985;

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4595;

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815;

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3605;

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2900…

51 (48). Роман Сафиуллин (Россия) — 927…

71 (75). Аслан Карацев (Россия) — 818…

87 (87). Павел Котов (Россия) — 693…