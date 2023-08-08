Паула Бадоса снялась с турнира в Монреале из-за проблем со здоровьем

«Небольшие новости: всё ещё стараюсь вернуться как можно скорее, но боль всё ещё присутствует. Я проведу без турниров ещё несколько недель. Это будет трудное время, но, надеюсь, я смогу вернуться как можно быстрее. Спасибо за поддержку», – написала спортсменка на своей странице в социальной сети.