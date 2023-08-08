Теннисистка Азаренко ответила на вопрос о рукопожатиях с украинками

«Так надоело об этом говорить. Надеюсь, что такое объявление, возможно, наконец прекратит эти разговоры. Но если я сыграю с Калининой (после интервью Азаренко стало известно, что она сыграет с победившей Калинину американкой Стивенс — прим. «Чемпионата»), то не знаю. Я пожимала ей руку, когда мы играли в этом году в Аделаиде. Не знаю.



Мне кажется, что это очень чёткое послание – это личный выбор украинских теннисисток. Это нестандартная ситуация. Я бы так не делала, но я не в том положении, чтобы судить.



Я уважаю чужое решение, но для спорта это нестандартная ситуация. И, как я уже говорила не знаю сколько раз, я уважаю и принимаю выбор другого игрока.



Думаю, если это помогает зрителям понять ситуацию, то, наверное, это полезное информирование. Не знаю.



Как я говорила, я не думаю, что рукопожатия способны кардинально изменить жизнь. Мне так не кажется, но я уважаю выбор других людей», — сказала Азаренко на пресс-конференции.