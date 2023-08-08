Победители US Open в одиночных разрядах получат по $3 млн

Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском и женском одиночных разрядах получат по три миллиона долларов, проигравшие — по 1,5 млн, сообщается на сайте турнира.
Призовой фонд и сумма компенсационных выплат составит рекордные 65 миллионов долларов. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 8%, в 2022 году она составляла 60 млн. Чемпионы в мужском и женском парных разрядах заработают 700 тысяч на команду.
— Увеличение вознаграждения игроков в этом году приобретает особое значение в связи с тем, что US Open отмечает 50 летие равного призового фонда. В 1973 году этот турнир стал первым из четырех турниров Большого шлема, на котором были установлены одинаковые призовые фонды для мужчин и женщин, — говорится в сообщении.
Также «была предпринята попытка оказать более существенную помощь всем участникам соревнований путем введения дополнительной компенсации расходов игроков». На US Open будут введены ваучеры на поездки в размере одной тысячи долларов. Кроме того, организаторы увеличат выплаты теннисистам на питание.
Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.