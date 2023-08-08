Победители US Open в одиночных разрядах получат по $3 млн

— Увеличение вознаграждения игроков в этом году приобретает особое значение в связи с тем, что US Open отмечает 50 летие равного призового фонда. В 1973 году этот турнир стал первым из четырех турниров Большого шлема, на котором были установлены одинаковые призовые фонды для мужчин и женщин, — говорится в сообщении.