Корнеева рассказала о вылете с Уимблдона

«Было грустно. Но я больше ехала туда, чтобы попробовать траву. Было неприятно, что мне все на интервью говорили, что если бы я выиграла этот «Шлем» – а я могла – создала бы историю. Но после я поехала на следующие турниры – покруче этого, уже взрослые. После сотки забыла про результат Уимблдона.



В том матче я могла выиграть и первый, и второй сеты. Причина в голове, так как ветер очень мешал. И я не могла показать свою игру, которую тренировала. Мне нужно было подстраиваться под ветер, что соперница и сделала, поэтому в тот вечер была лучше меня. Не думала о том, что бы мне поменять, я просто бесилась из-за ветра. Сделала после этого матча, конечно, большой вывод.



Иногда чувствую, что взрослею, но вдруг что-то происходит и я веду себя как ребёнок (смеётся). Так что я в пути – step by step (шаг за шагом. – Прим. Чемпионата). Мне самой надо вливаться во взрослый теннис», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.