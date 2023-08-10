Российская теннисистка рассказала о боязни «звездной болезни»

«Не могу сказать, что жизнь изменилась. Но приятно, что берут много интервью. Допустим, прихожу на тренировки в Москве, и маленькие дети, кто только начинает играть в теннис, постоянно спрашивают, узнают, смотрят. Это приятно. Пока все то же самое.



Тем более я очень боюсь звездной болезни — был в моей жизни такой период в течение одной недели в 11 лет. Но родители сразу сказали: «Алина, приостановись!» — сказала Корнеева.