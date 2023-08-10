Рублев, Алькарас и другие теннисисты рассказали, чего не умеют делать

«Я плох во всём. Кулинарные навыки? Я в жизни никогда не готовил. И в любом другом виде спорта, кроме тенниса, я ужасен. И в романтическом плане я плох. Слишком прямолинейный», — сказал российский теннисист АндрАндрей Рублёв в видео, опубликованном в социальных сетях турнира в Торонто.