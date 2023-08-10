Призерка Игр раскрыла три причины провала Медведева в полуфинале Уимблдона

«Карлос Алькарас играл в неудобный для Медведева теннис. Даня же любит оборонительную игру — действовать дальше от задней линии, придержать соперника, найти окошко, обвести. А Карлос своим ритмом изменил ход игры.



Кроме того, у Даниила присутствовали эмоции — негодование, злость, игровое волнение. Даня вообще хладнокровный парень, его мало что может выбить из колеи. Но Карлосу дали установку, и он ее придерживался от первого и до последнего мяча. И это действительно работало.



Всем известно, что играть у сетки — это не конек Медведева. Он парень высокий, рычаги длинные, надо использовать эту игру. А здесь эта игра у него проседала, чем Алькарас и воспользовался», — сказала Петрова.