Мария Тимофеева: в 2018-м Карлос Алькарас долго мне писал, но я не отвечала взаимностью

«Сожалею о том, что в 2018-м году Карлос (Алькарас) очень долго мне писал, и я не отвечала ему взаимностью. А потом, через год стала писать уже я, но было уже поздно, и Карлос мне не ответил, поэтому поезд ушёл. Поэтому, Карлос, если ты смотришь это видео, я здесь, я жду (смеётся). Не игнорируй меня. Теперь я подумала, у меня появился интернет и мозги (смеётся)», — сказала Тимофеева на YouTube-канале Tbn Tennis.