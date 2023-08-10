Теннисистка Надежда Петрова: россиян притесняют на международных турнирах

Теннисистка Надежда Петрова, бронзовый призер Игр-2012, рассказала в интервью «Газете.Ru», что российские спортсмены нередко сталкиваются с враждебным отношением на турнирах низких категорий.

Петрова предположила, что украинцам было рекомендовано вести себя по отношению к россиянам определенным образом: игнорировать их, отказываться от участия в соревнованиях, где они выступают.

Теннисистка отметила, что спортсмены из России и Белоруссии принимают участие в большинстве профессиональных турниров по теннису.

По ее словам, российские игроки без проблем переживут то, что украинцы не желают подавать им руку после матчей. Она пояснила, что на турнирах низких категорий возникают и более неприятные ситуации. В частности, организаторы отказываются предоставлять игрокам транспорт, не оплачивают проживание в гостиницах.

На соревнованиях высокого уровня к россиянам относятся значительно лояльнее, заметила Петрова. Там неприятности исчерпываются резкими высказываниями соперников на пресс-конференциях, а также отказом пожать руку.