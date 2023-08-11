Турнир в Цинциннати впервые за 124 года изменил дизайн чемпионского трофея

«Цинциннати изменил дизайн своего 124-летнего трофея, чтобы обмануть Медведева, заставив его поверить, что он ещё не выигрывал этот турнир и не снял проклятье (россияне не выигрывали титул 120 лет. — Прим. «Чемпионата»). Это гениально!»