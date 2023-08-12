Global Look Press Российская теннисистка Самсонова вышла в полуфинал турнира в Монреале

Россиянка в шаге от финала.

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), матчи которого проходят на кортах с хардовым покрытием.

В четвертьфинальном матче Самсонова обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась победой 24-летней россиянки в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Самсонова выполнила восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. Её соперница сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных.