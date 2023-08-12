Первая ракетка России Касаткина не сумела выйти в полуфинал турнира в Монреале

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча закончилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу Рыбакиной, посеянной на турнире под третьим номером. У Касаткиной был 10-й номер посева. В полуфинале Рыбакина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая ранее победила швейцарку Белинду Бенчич.

Касаткиной 26 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA - высшее среди россиянок. Спортсменка является обладательницей шести титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Рыбакиной 24 года, она занимает четвертое место в рейтинге WTA и является обладательницей пяти титулов под эгидой организации. Победа на Уимблдоне 2022 года - лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема.