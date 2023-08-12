Чемпионка Уимблдона Рыбакина назвала себя «уничтоженной» после матча с Касаткиной

Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина заявила, что «физически уничтожена» после поединка с россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале WTA в канадском Монреале. Спортсменку цитирует «Спорт-Экспресс».

Матч продолжался три с половиной часа и завершился около 3 часов ночи по местному времени. Рыбакина выиграла 5:7, 7:5, 7:6 (10:8). Однако победа далась казахстанке непросто.

«Физически я уничтожена… Честно говоря, физически очень тяжело. Надеюсь, что смогу восстановиться», - сказала Касаткина.

Она отметила, что ранее проводила трехсетовые встречи и тяжелые схватки, но никогда не играла в ночное время. Спортсменка поблагодарила за поддержку болельщиков, оставшихся на трибунах.

Ранее Рыбакина отказалась от российского спортивного гражданства и начала выступать за Казахстан. Будучи казахстанской теннисисткой она стала чемпионкой Уимблдона 2022 года.

В полуфинале монреальского турнира Рыбакина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.