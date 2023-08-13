Вера Звонарёва не смогла выйти в финал квалификации турнира в Цинциннати

В полуфинале квалификации турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) встретилась американская теннисистка Алисия Паркс (47-я ракетка мира) и россиянка Вера Звонарёва (668-я ракетка мира). Победу одержала американка, выйдя в финал квлаификации.

Паркс выиграла со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Алисия исполнила девять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из шести возможных брейк-пойнтов (83%). В свою очередь, Звонарёва не исполнила ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт (100%).