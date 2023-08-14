Теннисистка Людмила Самсонова стала первой ракеткой России

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) представила обновлённую версию рейтинга сильнейших теннисисток планеты в одиночном разряде.

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Российская теннисистка Людмила Самсонова на минувшей неделе впервые в карьере дошла до финала «тысячника». Она сумела выйти в решающий матч турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), где уступила американке Джессике Пегуле. В итоге Самсонова поднялась на 12-е место в рейтинге, опередив соотечественницу Дарью Касаткину (13). Таким образом, Людмила впервые в карьере стала первой ракеткой России.

Первой ракеткой мира осталась полька Ига Свёнтек. На второй позиции продолжила располагаться белоруска Арина Соболенко, а третье место занимает Пегула.