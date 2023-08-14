Сафиуллин проиграл в первом круге «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил представителю Чили Николасу Харри в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Харри.
Во втором круге чилиец встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 11 й номер посева) — Энди Маррей (Великобритания).
ATP MASTERS 1000. ЦИНЦИННАТИ (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 6,6 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
Первый круг
Николас Харри (Чили) — Роман Сафиуллин (Россия) — 4:6, 6:3, 6:3
Матч ТВ: главные новости