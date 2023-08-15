Стало известно, с кем вместо Маррея сыграет Хачанов в первом круге «Мастерса»

Стало известно, какой теннисист заменит британца Энди Маррея в основной сетке «Мастерса» в Цинциннати, и таким образом, сыграет в первом круге турнира с российским теннисистом Кареном Хачановым. Лаки-лузером оказался 24-летний немец Даниэль Альтмайер (52-я ракетка мира).