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Стало известно, с кем вместо Маррея сыграет Хачанов в первом круге «Мастерса»

Стало известно, какой теннисист заменит британца Энди Маррея в основной сетке «Мастерса» в Цинциннати, и таким образом, сыграет в первом круге турнира с российским теннисистом Кареном Хачановым. Лаки-лузером оказался 24-летний немец Даниэль Альтмайер (52-я ракетка мира).

Стало известно, с кем вместо Маррея сыграет Хачанов в первом круге «Мастерса»
© РИА Новости

Теннисисты ранее ни разу не играли друг с другом. Альтмайер во втором матче квалификации турнира со счётом 4:6, 4:6 уступил французу Корентену Муте.

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