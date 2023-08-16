Медведев после жалоб в Торонто оценил качество мячей в Цинциннати

«По-моему, корт другой. Может быть, мячи тоже. Но про мячи трудно говорить – потому что они сильно реагируют на покрытие. Можно построить тут же другой корт, и мячи будут реагировать по-другому. Трудно сказать. Но корт другой, и мяч летит. В каждом матче, который я видел по ТВ, после одного плохого удара он летел бесконтрольно. И это непросто – потому что мы неидеальные. Но в таких условиях нужно стараться быть идеальнее соперника», — сказал Медведев в интервью на корте.