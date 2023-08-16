Кириос высмеял Рублева за слезы во время матча турнира в Цинциннати

Кириос высмеял Рублёва за слёзы во время матча на «Мастерсе» в Цинциннати
Австралийский теннисист Ник Кириос (127-я ракетка мира) в соцсетях отреагировал пост, посвящённый россиянину Андрею Рублёву. Минувшей ночью в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (штат Огайо, США) 25-летний россиянин уступил финну Эмилю Руусувуори и потерпел третье поражение кряду.
«Твиттер»-аккаунт The Tennis Letter написал после этого:
«Сегодня Рублева захлестнули эмоции во время смены сторон по ходу третьего сета. Андрей всегда играет с распахнутой душой и показывает всё, что чувствует. Прекрасно быть таким настоящим и честным, однако всегда очень тяжело видеть его в таком состоянии».
Кириос на это ответил:
«Даже забавно, что для некоторых это считается «быть настоящим» и «показывать эмоции».
Так австралиец отреагировал на слёзы российского теннисиста.