Кириос высмеял Рублева за слезы во время матча турнира в Цинциннати

«Сегодня Рублева захлестнули эмоции во время смены сторон по ходу третьего сета. Андрей всегда играет с распахнутой душой и показывает всё, что чувствует. Прекрасно быть таким настоящим и честным, однако всегда очень тяжело видеть его в таком состоянии».