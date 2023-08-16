Экс-вторая ракетка мира: организаторы турнира в Монреале нанесли вред спортсменкам
Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова раскритиковала организаторов турнира WTA в канадском Монреале. Она заявила «Газете.Ru», что финал, в котором американка Джессика Пегула победила россиянку Людмилу Самсонову, из-за расписания не получился зрелищным, а плотность матчей нанесла вред спортсменкам.
«Я считаю, что организация на данном турнире была ужасной. Во-первых, они выбили Елену Рыбакину, которой пришлось играть матч до трех часов ночи, и она не успела полноценно восстановиться к матчу с Самсоновой. И Людмила отыграла полуфинал, а дальше ей пришлось через несколько часов играть финал. Организаторы допустили большую ошибку и просто упустили зрелищный финал для себя. Они нанесли вред спортсменкам. Конечно, Пегула выиграла турнир, но все равно, даже когда ты выигрываешь, но понимаешь, что эта победа досталась тебе благодаря определенным обстоятельствам, это не то победное чувство, к которому стремится каждый спортсмен. Людмила не смогла себя проявить. Считаю, что организаторы не подарили красивый финал зрителям», — сказала Пивоварова.
Пегула одержала победу с разгромным счетом 6:1, 6:0. При этом Самсоновой пришлось начинать финальный матч спустя лишь два с небольшим часа после того, как в полуфинале она победила Елену Рыбакину из Казахстана 1:6, 6:1, 6:2. Самсонова на послематчевой пресс-конференции призналась, что просила организаторов перенести время начала финальной игры, но ей не пошли навстречу.