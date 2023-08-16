Экс-вторая ракетка мира: организаторы турнира в Монреале нанесли вред спортсменкам

«Я считаю, что организация на данном турнире была ужасной. Во-первых, они выбили Елену Рыбакину, которой пришлось играть матч до трех часов ночи, и она не успела полноценно восстановиться к матчу с Самсоновой. И Людмила отыграла полуфинал, а дальше ей пришлось через несколько часов играть финал. Организаторы допустили большую ошибку и просто упустили зрелищный финал для себя. Они нанесли вред спортсменкам. Конечно, Пегула выиграла турнир, но все равно, даже когда ты выигрываешь, но понимаешь, что эта победа досталась тебе благодаря определенным обстоятельствам, это не то победное чувство, к которому стремится каждый спортсмен. Людмила не смогла себя проявить. Считаю, что организаторы не подарили красивый финал зрителям», — сказала Пивоварова.