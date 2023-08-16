Селиваненко объяснила поражение Кудерметовой на турнире в Цинциннати

— Винус сама сказала, что секрет ее спортивного долголетия в том, что она очень любит теннис. Она получает удовольствие от игры. Ее выступление в Цинциннати показывает, что при наличии желания ты можешь играть на равных на самом высоком уровне. Что касается матча с Вероникой, то со стороны Винус это пример того, что надо играть до конца и игру можно перевернуть с любого счета, а со стороны Вероники это скорее вопрос психологии при завершении казалось бы выигрышных ситуаций, — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».