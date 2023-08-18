Касаткина проиграла Соболенко в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати (США). Это соревнования серии WTA-1000.

Касаткина уступила в двух сетах белоруске Арине Соболенко – 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 39 минут.

На счету Касаткиной, которая с новой недели снова станет первой ракеткой России, 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейка с 6 попыток. У Соболенко 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков из 9.

За выход в полуфинал вторая ракетка мира Соболенко сразится с представительницей Туниса Онс Жабер, которая прошла дальше на отказе хорватки Донны Векич.