Джокович рассказал, как справляется с давлением

«Это своего рода игра разума. Я действительно на протяжении всей своей карьеры, особенно во второй её половине, не позволял ни себе, ни людям, ни средствам массовой информации, когда я разговаривал с ними, думать, что я действующий чемпион, но поставить себя в такое положение, что я наравне со всеми, поэтому у меня одна и та же отправная точка. Так что каждый год я начинаю с нуля. Играю в этом турнире так, как будто в первый раз.



Обычно для игроков, у которых не было слишком много побед на этом уровне, это что-то новое. Это чувство, которое может действительно создают ощущение большого давления», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.