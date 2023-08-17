Вторая ракетка мира Соболенко пошутила о реакции Джоковича

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой серб Новак Джокович делает неудачную попытку поймать теннисный мяч, брошенный в него самой спортсменкой.

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«23 шлема, и до сих пор не может поймать мяч, прости, но мне не жаль», – написала Соболенко под фото.

Джокович сделал репост фотографии в свой аккаунт и вставил в ответ несколько смеющихся смайликов.

Соболенко и Джокович на данный момент принимают участие в турнире в американском Цинциннати. Оба спортсмена вышли в третий круг соревнований, где Соболенко сыграет с представительницей России Дарьей Касаткиной, а Джокович встретится с французом Гаэлем Монфисом.

Призовой фонд соревнований составляет $6,6 млн.