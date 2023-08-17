Французского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за коррупцию

Спортсмен, который в 2015 году занимал 255-е место в рейтинге ATP, отрицает все обвинения, выдвинутые против него. Согласно заявлению ITIA, Мусьялек продумывал результаты нескольких матчей, получал деньги, вознаграждение или прочую выгоду за это и помогал другим теннисистам не прилагать много усилий в матчах. Он был признан виновным в организации девяти договорных матчей в период с 2016 по 2018 год. Также теннисист отказался от сотрудничества с ITIA в расследовании и пытался скрыть доказательства.