Касаткина отреагировала на фразу фаната о нытье теннисисток

13-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина ответила пользователю в социальных сетях на его призыв к игрокам WTA-тура «не ныть».

Один из фанатов тенниса, реагируя на жалобы теннисисток по поводу проблем с расписанием турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), написал: «А игроки могут перестать ныть и просто играть?»

Напомним, из-за дождливой погоды Касаткина в четвертьфинале играла с чемпионкой Уимблдона-2022, казахстанкой Еленой Рыбакиной до 3:00 ночи. Дарья проиграла тот матч, а Рыбакиной пришлось на следующий день выйти на полуфинал. После проигранного поединка Рыбакина высказала претензии в адрес организаторов и WTA, её поддержали другие теннисистки, в том числе лидер тура Ига Свёнтек.