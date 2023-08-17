Зверев эмоционально прокомментировал победу над Медведевым в Цинциннати

«Очень непростые условия. Очень сложный соперник. Он не даёт тебе абсолютно никаких шансов. Ты должен выигрывать матч абсолютно сам. Вот что я сделал сегодня и доволен этим. Я старался быть терпеливым, использовать свои шансы, свои возможности. Их было не очень много, потому что мы оба хорошо подавали.



В этом году я проиграл ему три напряжённых матча, поэтому счастлив, что наконец-то удалось выиграть один», — сказал Зверев в интервью на корте.