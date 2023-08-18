На US Open отказались переносить время вечерних матчей, несмотря на жалобы спортсменов

«Мы горячо обсуждали время начала вечерних встреч после US Open в прошлом году. Мы хотели, чтобы вечерняя сессия начиналась около 18:00, но это оказалось невозможным. Если честно, жителям Нью-Йорка сложно добраться до кортов даже к 19:00.



Мы говорили о том, чтобы проводить вечером по одной встрече на корте, а не по две, как до сих пор. Однако мы пришли к выводу, что это было бы несправедливо по отношению к нашим болельщикам. К сожалению, мы очень зависим от времени отдельных матчей.



Сейчас мы остаётся с двумя матчами на корте в вечернюю сессию, которая будет начинаться в 19:00. Но будет оценивать ситуацию дальше. Правда в том, что нет ничего лучше вечерних встреч на корте Артура Эша», — приводит слова директора турнира Стэйси Алластер издание Sport.pl.