Теннисистка Уильямс снялась с турнира в США из-за проблем с коленом

"Мне так жаль, что я не смогу выступить в Кливленде. Я всегда хотела играть в теннис на родине, так что я действительно с нетерпением ждала этого. Но, к сожалению, мое колено просто неправильно себя ведет. Я собираюсь поработать над собой и попытаться взять себя в руки, чтобы выступить на US Open", — сказала Уильямс.