Теннисистка Уильямс снялась с турнира в США из-за проблем с коленом

43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс снялась с турнира серии WTA-250, который проходит в американском городе Кливленд. Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
"Мне так жаль, что я не смогу выступить в Кливленде. Я всегда хотела играть в теннис на родине, так что я действительно с нетерпением ждала этого. Но, к сожалению, мое колено просто неправильно себя ведет. Я собираюсь поработать над собой и попытаться взять себя в руки, чтобы выступить на US Open", — сказала Уильямс.
В первом круге американка должна была сыграть против 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, которая благодаря удачному выступлению на Уимблдоне-2023 впервые вошла в 100 лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации. Она располагается на 67-й позиции. Уильямс на момент 21 августа является 533-й ракеткой мира, она семь раз выигрывала турниры "Большого шлема", пять из которых завоевала на лондонском Уимблдоне. Всего на ее счету 49 титулов в одиночном разряде. Турнир в Кливленде пройдет с 20 по 26 августа.