Алькарас поделился эмоциями после поражения от Джоковича

Первая ракетка планеты Карлос Алькарас поделился эмоциями после поражения в финале турнира в Цинциннати от серба Новака Джоковича.
«Чувствую опустошение, хоть и горжусь собой. Я не знаю, почему плачу, ведь я сражался до последнего и почти победил одного из величайших теннисистов. Безумно так говорить, но я уходил с корта довольный проделанной работой», — заявил испанец на пресс-конференции.
Алькарас отметил, что ему было тяжело «бегать из угла в угол весь матч», а также признался, что Джокович был слишком напорист.
Напомним, финал «Мастерса» в Цинциннати продлился почти 4 часа. Серб одержал волевую победу – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).
Добавим, что в июле Алькарас обыграл Джоковича в финале Уимблдона. Матч продлился 4 часа 43 минуты и завершился победой Карлоса – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.