Алькарас поделился эмоциями после поражения от Джоковича

«Чувствую опустошение, хоть и горжусь собой. Я не знаю, почему плачу, ведь я сражался до последнего и почти победил одного из величайших теннисистов. Безумно так говорить, но я уходил с корта довольный проделанной работой», — заявил испанец на пресс-конференции.