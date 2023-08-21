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Испанец Алькарас не сдержал слез после проигрыша Джоковичу в финале "Мастерса"

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас расплакался после поражения от сербского спортсмена, второй ракетки мира Новака Джоковича в финале турнира серии "Мастерс", который прошел в Цинциннати. Алькарас проиграл финал со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (4:7).

Испанец Алькарас повредил палец, когда стучал по скамейке в финале турнира в США
© Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Речь на церемонии награждения он начал со слов: "Мне будет тяжело говорить". Часть своего послематчевого комментария он посвятил старшему брату, который был на матче и плакал на трибунах во время речи испанского теннисиста. В полуфинале турнира Алькарас оказался сильнее польского теннисиста Хуберта Хуркача, 20-й ракетки мира.

Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 19 минут, завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:3. Алькарас — первая ракетка мира. Ему 20 лет, он самый молодой лидер рейтинга ATP в истории в мужском одиночном разряде.

Он — победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2022 и Уимблдон-2023); победитель 12 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

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