Касаткина вновь стала первой ракеткой России

Опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации. В первой десятке произошло несколько изменений. Каролина Мухова из Чехии после финала в Цинциннати отыграла семь позиций и вошла в топ-10, американская теннисистка Кори Гауфф стала шестой, уступив седьмую позицию Каролин Гарсии из Франции. Петра Квитова покинула десятку лучших и теперь занимает 11-ю строчку.