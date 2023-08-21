Медведев сохранил третье место в обновленном рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил третье место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов ATP, который опубликован на сайте организации.

Первое место сохранил испанец Карлос Алькарас. Однако серб Новак Джокович, после победы над испанцем в финале турнира в Кливленде, вплотную приблизился к лидеру рейтинга.