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Медведев сохранил третье место в обновленном рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил третье место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов ATP, который опубликован на сайте организации.

Медведев сохранил третье место в обновленном рейтинге ATP
© globallookpress.com

Первое место сохранил испанец Карлос Алькарас. Однако серб Новак Джокович, после победы над испанцем в финале турнира в Кливленде, вплотную приблизился к лидеру рейтинга.

Джокович в финале победил Алькараса со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Рейтинг ATP от 21 августа 2023 года

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260

4 (5). Холгер Руне (Дания) — 4790

5 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715

6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645

7 (4). Стефанос Циципас (Греция) —4580

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515

9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3605

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050

11 (11). Карен Хачанов — 2845…

61 (63). Роман Сафиуллин — 857

76 (69). Аслан Карацев — 773

84 (88). Александр Шевченко — 699

97 (98). Павел Котов (все — Россия) — 603