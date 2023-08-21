Медведев сохранил третье место в обновленном рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев сохранил третье место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов ATP, который опубликован на сайте организации.
Первое место сохранил испанец Карлос Алькарас. Однако серб Новак Джокович, после победы над испанцем в финале турнира в Кливленде, вплотную приблизился к лидеру рейтинга.
Джокович в финале победил Алькараса со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).
Рейтинг ATP от 21 августа 2023 года
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260
4 (5). Холгер Руне (Дания) — 4790
5 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715
6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645
7 (4). Стефанос Циципас (Греция) —4580
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515
9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3605
10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050
11 (11). Карен Хачанов — 2845…
61 (63). Роман Сафиуллин — 857
76 (69). Аслан Карацев — 773
84 (88). Александр Шевченко — 699
97 (98). Павел Котов (все — Россия) — 603