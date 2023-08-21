Карлос Алькарас опубликовал пост о матче с Джоковичем в Цинциннати

«Я боролся до конца, но мечте выиграть не суждено было сбыться. Поздравляю с титулом Новака. Это был невероятный матч! Надеюсь, вам всем тоже понравилось. Уезжаю в Нью-Йорк довольный своей неделей в Цинциннати», — написал Алькарас в своих социальных сетях.