Соболенко может впервые возглавить рейтинг WTA

Вторая ракетка планеты Арина Соболенко может впервые в карьере возглавить мировой рейтинг в случае успешного выступления на US Open.

Перед последним в сезоне ТБШ белорусская спортсменка имеет в своём активе 8746 очков и уступает 1209 очков лишь Иге Свёнтек. Польке необходимо защитить титул, чтобы сохранить 2000 очков, Соболенко требуется защитить 780 очков за выход в полуфинал год назад.

Если Свёнтек выиграет Открытый чемпионат США, то останется на первой строчке. Соболенко выйдет вперед в рейтинге, если завоюет титул, опередит Игу на поздних стадиях турнира или окажется с ней на равных.