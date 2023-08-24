Кудерметова проиграла во втором круге турнира в Кливленде

Вероника Кудерметова проиграла во втором круге теннисного турнира в Кливленде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде (США).
Во втором круге Кудерметова, получившая третий номер посева, уступила испанке Саре Соррибес Тормо со счетом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
Следующей соперницей Соррибес Тормо будет победительница матча между россиянкой Миррой Андреевой и американкой Слоан Стивенс (9). В среду игра была прервана из за дождя при счете 6:3, 3:0 в пользу теннисистки из США.
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Второй круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия, 3) — 6:4, 6:1