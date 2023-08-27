Россиянка Александрова вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела завоевать титул на турнире WTA-250 в американском Кливленде, уступив в финале представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо. Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 4:6, 4:6. Александрова - победительница пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (четыре из них в одиночном разряде) и обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России. Она занимает 22-место в рейтинге WTA.