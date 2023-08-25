Россиянка Александрова вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Российская теннисистка, получившая четвертый номер посева на турнире, одержала победу со счетом 5:7, 6:0, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.

За выход в финал Александрова поспорит с еще одной представительницей Китая Линь Чжу, которая переиграла француженку Каролин Гарсия (6:4, 6:1), сеянную на турнире под 1 м номером.