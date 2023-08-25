Медведев попал в топ самых высокооплачиваемых теннисистов мира

Россиянин Даниил Медведев занял четвертую строчку в списке в самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes.

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27-летний спортсмен в период с сентябре 2022-го по август 2023-го года заработал $20,1 млн. $7,1 млн составила призовая часть, а $13 млн Медведев смог привлечь за счет рекламных и иных коммерческих средств.

Лидеров в опубликованном списке стал серб Новак Джокович — его суммарный доход составил $38,4 млн — $13,4 млн спортсмен заработал на корте, а $25 млн за его пределами.