Звонарёва вышла в основную сетку US Open

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в основную сетку заключительного турнира серии Большого шлема в нынешнем сезоне – Открытого чемпионата США (US Open), матчи которого пройдут на кортах с хардовым покрытием.

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В финальной игре квалификации 38-летняя россиянка победила представительницу Японии Моюку Учижиму. Встреча продолжалась 1 час 30 минут и закончилась победой Звонарёвой в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

Россиянка не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Её соперница выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.