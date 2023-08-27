Чесноков назвал ужасной игру теннисистки Александровой в финале турнира в Кливленде

"Я вчера смотрел матч Александровой. Она играла очень плохо, просто ужасно. Она сделала огромное количество ошибок. Если Александрова будет так же играть на US Open, то далеко она не пройдет или вовсе проиграет в первом круге", - сказал Чесноков.