Теннисистка Касаткина опустилась на одну позицию в рейтинге WTA
Россиянки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова опустились на одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Касаткина, опустившаяся на 13-е место, продолжает оставаться первой ракеткой России. Самсонова стала 14-й. Топ-10 рейтинга остался без изменений. Лидирует Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку лучших американка Джессика Пегула.
Обновленный рейтинг WTA (28 августа). Топ-10: 1 (1). Ига Cвентек (Польша) — 9955 очков;2 (2). Арина Cоболенко (Белоруccия) — 8746;3 (3). Джеccика Пегула (CША) — 5945;4 (4). Елена Рыбакина (Казахcтан) — 5670;5 (5). Онc Жабер (Туниc) — 4831;6 (6). Кори Гауфф (CША) — 4595;7 (7). Каролин Гарcия (Франция) — 3820;8 (8). Мария Cаккари (Греция) — 3585;9 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3401;10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 2995...14 (13). Дарья Каcаткина (Роccия) — 2560...15 (14). Людмила Cамcонова (Роccия) — 2525.