Теннисистка Касаткина опустилась на одну позицию в рейтинге WTA

Россиянки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова опустились на одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Касаткина, опустившаяся на 13-е место, продолжает оставаться первой ракеткой России. Самсонова стала 14-й. Топ-10 рейтинга остался без изменений. Лидирует Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку лучших американка Джессика Пегула.