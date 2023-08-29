Американка Гауфф раскритиковала судейство US Open

«Я чувствовала, что правила нарушаются. Вот почему многие игроки злятся, когда фиксируются нарушения времени, потому что один судья пропускает их, а другой более строго следит за временем.



Я думаю, что теннис должен быть более строгим в отношении правил для всех, независимо от ситуации.



Я изо всех сил старалась не позволять эмоциям взять над собой верх.



Это был тяжёлый матч, я показывала не лучший теннис. Лора непростой противник. Она борется до конца, и это то, что она сделала сегодня.



Мне удалось преодолеть множество невзгод, поэтому я довольна тем, как мне удалось пройти через это», – сказала Гауфф сразу после матча.