Экс-вторая ракетка мира высказалась о шансах Хачанова на US Open

«Карен был несколько месяцев травмирован и если бы не этот факт, можно было бы с уверенностью говорить, что он пройдет первый круг. Психологическое давление будет не меньше, так как ему нужно подтверждать свой прошлогодний полуфинал на US Open, а шансов, что он это сделает не так уж много. Думаю, стоит ему дать время набрать форму и не питать никаких надежд о том, что Карен подтвердит результат 2022 года. У него в карьере еще будут громкие выступления на турнирах Большого Шлема, главное сейчас не форсировать свое возвращение в тур», — заявила Пивоварова.