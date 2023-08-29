Мирра Андреева вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла австралийку Оливию Гадеки в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянки, не имеющей номера посева на турнире. Гадеки пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем круге Андреева сыграет с шестой сеянной турнира американкой Коко Гауфф.

В ночь на вторник выход во второй круг US Open оформили еще две россиянки: Анна Калинская обыграла чешку Катерину Синякову (6:4, 6:2), а Элина Аванесян оказалась сильнее француженки Ализе Корне (6:2, 1:6, 6:4). 19-летняя Татьяна Прозорова, впервые вышедшая в основную сетку турнира Большого шлема, уступила в первом круге бывшей первой ракетке мира датчанке Каролин Возняцки, которая проводила первый матч на турнирах Большого шлема после возобновления карьеры.

Андреевой 16 лет, она занимает 63-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Андреева принимает участие в третьем турнире Большого шлема на взрослом уровне - ранее она дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.

Гадеки 21 год, она располагается на 139-й строчке мирового рейтинга, на ее счету нет титулов WTA. Лучшим результатом австралийки на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2022 года.