Теннисист Бублик признался, что не может играть в США на US Open

"Я не могу здесь играть. Я не хочу сюда вообще приезжать. Я просто не могу здесь играть. Что я делаю не так? Он просто будет стоять и кидать. Ему даже ничего делать не надо, я все равно проиграю. Если я проиграю, то завтра домой уеду", - сказал Бублик, используя нецензурную брань.