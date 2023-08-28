Рахимова уступила Бенчич в 1-м круге Открытого чемпионата США

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США.

В матче первого раунда US Open Рахимова потерпела поражение от 15-й сеяной представительницы Швейцарии Белинды Бенчич со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

За выход в третий круг US Open Бенчич сыграет с победительницей матча между представительницей Японии Юрико Миядзаки, начавшей соревнования с квалификации, и россиянкой Маргаритой Бетовой.