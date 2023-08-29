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Рублев сыграет с Казо вместо Руусувуори в первом круге US Open

У российского теннисиста Андрея Рублева сменился соперник по первому кругу Открытого чемпионата США.

Рублев сыграет с Казо вместо Руусувуори в первом круге US Open
© Российская Газета

Изначально по итогам жеребьевки соперником Рублева должен был стать представитель Финляндии Эмиль Руусувуори. Однако в день матча финский теннисист снялся с турнира.

В итоге у россиянина поменяли соперника. И он сыграет с французом Артуром Казо.

Этот теннисист дошел до финала квалификации US Open, где потерпел поражение, но теперь получил право принять участи е в основной сетке турнира.