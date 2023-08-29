Рублев сыграет с Казо вместо Руусувуори в первом круге US Open

У российского теннисиста Андрея Рублева сменился соперник по первому кругу Открытого чемпионата США.

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Изначально по итогам жеребьевки соперником Рублева должен был стать представитель Финляндии Эмиль Руусувуори. Однако в день матча финский теннисист снялся с турнира.

В итоге у россиянина поменяли соперника. И он сыграет с французом Артуром Казо.